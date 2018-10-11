حفل زفاف الأميرة يوجيني على الأمير جاك بروكسبانك في مقر إقامة الأسرة المالكة

الأميرة يوجيني، البالغة من العمر 28 عاما، وهي الابنة الصغرى لثالث أبناء الملكة إليزابيث الأمير آندرو وزوجته السابقة سارة فيرغسون دوقة يورك ستتزوج غدا الجمعة الأمير من جاك بروكسبانك، البالغ من العمر 32 عاما، في مقر إقامة الأسرة المالكة بقلعة وندسور يوم الجمعة.
وقال قصر بكنغهام إن الأميرة شارلوت، ثلاثة أعوام، ابنة الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون ستكون وصيفة للعروس، بينما سيكون شقيقها الأمير جورج ،خمسة أعوام، من الأولاد المساعدين في حفل الزفاف.
وشهدت القلعة زفاف الأمير هاري، الابن الأصغر لولي العهد الأمير تشارلز، والممثلة الأمريكية ميغان ماركل في مايو أيار. وستقلد يوجيني بعضا من خطط ابن عمها في زفافها.
وكما فعل هاري، ستدعو الأميرة 1200 شخص من أنحاء بريطانيا لحضور الاحتفالات في ساحات القلعة ومشاهدة الزوجين يغادران كنيسة القديس جورج بعد المراسم.
وسيقوم العروسان بعد ذلك بجولة قصيرة بعربة في أرجاء وندسور كما فعل هاري وميغان عندما حضرت حشود كبيرة لرؤيتهما.
وقال القصر إن يوجيني، وترتيبها التاسع في ولاية العرش، طلبت من شقيقتها الأميرة بياتريس أن تكون وصيفة الشرف في الزفاف، أما بروكسبانك فطلب من شقيقه توماس أن يكون إشبينه.
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