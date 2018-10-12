شاهد: فيضانات تتسبب بأضرار كبيرة في إيطاليا
توفيت امرأة وفقد رجل يوم الخميس (11 تشرين الثاني/أكتوبر)، بسبب هطول أمطار غزيرة على جزيرة سردينيا الإيطالية، مما تسبب في حدوث فيضانات.
كما تسببت بانهيار جزء من جسر على طريق سريعة.
وكانت المرأة قد تركت سيارتها ليلا مع زوجها وأطفالها الثلاثة في منطقة قريبة من العاصمة كالياري، بعد أن أغلقت الطرق بسبب غمرها بالمياه.
وتم العثور على جثة السيدة في وقت لاحق عبر فرق الإنقاذ، التي لا تزال تحاول أيضا تحديد موقع راعي لم يُشاهد منذ بدء هطول الأمطار يوم الأربعاء (10 أكتوبر).
وتسببت الأمطار الغزيرة بإغلاق المدارس في أنحاء كثيرة من الجزيرة، بالاضافة إلى العديد من الأضرار.