شاهد: سحلية عملاقة تزور لاعبي الغولف خلال البطولة المفتوحة في كوالالمبور
حل ضيف غريب على الجولة الثالثة من منافسات البطولة المفتوحة للغولف الجارية في العاصمة الماليزية كوالالمبور. سحلية عملاقة دخلت أرضية الميدان حيث كانت تجري المنافسة. اللاعبون تفاجأوا بزيارة هذا الضيف العملاق ولكن ذلك لم يؤثر على مجريات المنافسة واستمر اللاعبون في اللعب تحت أنظار السحلية الخاطفة.
وخلال هذه الجولة تعادل المتنافسون الثلاثة الأمريكي كاري وودلند مع الهندي سبحانخار شارما والأسترالي مارك ليشمان في النقاط عند نهاية الجولة. ومن المنتظر أن يتم الفصل في الترتيب الأحد في خلال الجولة المقبلة.