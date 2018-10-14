بعد الإمارات والبحرين، وعلى ضوء التفاعلات حول حادثة اختفاء الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي،أعلن الأردن تضامنه مع السعودية وتأييده للرياض بوجه "أي شائعات وحملات تستهدفها دون الاستناد الى الحقائق" بحسب ما أفادت وكالة بترا للأنباء نقلا عن وزيرة الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، جمانة غنيمات.
بعد الإمارات والبحرين، الأردن يعلن تأييده للسعودية بمواجهة "الشائعات" التي تستهدف الرياض
تقرأ الآن:
بعد الإمارات والبحرين، الأردن يعلن تأييده للسعودية بمواجهة "الشائعات" التي تستهدف الرياض
@ Copyright :ويكيبيديا
وأكدت المسؤولة الأردنية على دور السعودية الذي وصفته بالقيادي في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام وتعزيز التعاون الاقتصادي في المنطقة والعالم. كما أشارت غنيمات إلى دعم عمان للموقف السعودي "المؤكد على ضرورة تغليب العقل والحكمة في البحث عن الحقيقة".
وكان الصحفي السعودي جمال خاشقجي قد اختفى منذ الثاني من أكتوبر تشرين الأول الجاري في تركيا بعد دخوله القنصلية السعودية في مدينة اسطنبول وسط مخاوف تشير إلى احتمال مقتله. ولا تزال السلطات التركية تحقق في ظروف اختفاء الصحفي بغرض كشف ملابسات ما حدث وقد انضم إلى فريق التحقيق مسؤولون سعوديون.