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حيّ "798" في بكين .. من مصنعٍ مهملٍ إلى قِبلة لعشاق الفن المعاصر

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حيّ "798" في بكين .. من مصنعٍ مهملٍ إلى قِبلة لعشاق الفن المعاصر

حيّ "798" في بكين .. من مصنعٍ مهملٍ إلى قِبلة لعشاق الفن المعاصر
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798 اسمٌ فريدٌ لحيّ متميزٍ يُعنى بالفن الحديث في منطقة داشانزي بضاحية تشويانغ في العاصمة الصينية بكين. ويشكل نقطة جذب بالنسبة لعشاق الفنون المعاصرة.

عمارة الحيّ تعود إلى الخمسينيات من القرن الماضي وهي مستلهمة من طراز الباوهاوس الألماني.

مراسلة يورونيوز، أورورا فيليز، تقول من أمام إحدى الصالات الفنية في حي "798" : "بقيت هذه المساحات مهملة لفترات طويلة، قبل أن يتم تحويها منذ 15 عاما إلى صالات فنية، كهذه الصالة".

وهكذا أصبحت المباني الصناعية القديمة واحدة من تجمعات الثقافة والإبداع الرائدة، تضم مئات الصالات الفنية، فضلا عن المطاعم والنوادي.

سيدتان تمشيان في منطقة الفنون 798 في داشانزي، بضاحية تشاويانغ، في بكين. هذا المصنع السابق كان يستخدم لصناعة معدات عسكرية ومدنية إلكترونية. ويضم الآن صالات عرض في مبان بناها مصممون من ألمانيا الشرقية استلهموا طراز الباوهاوس في خمسينيات القرن العشرين.

تشيا واي، إحدى مؤسسي صالة بوير-لي للفن : "لشباب من الجيل الجديد يريدون التعرف على أشياء جديدة لإغناء حياتهم وعقولهم وأرواحهم، وعدم الاكتفاء بالاستهلاك. إنهم يطرحون الكثير من الأسئلة حول الفن وأهميته؟".

سجادة على شكل جلد نمر، صممها الفنان الصيني Xu Bing من السجائر. وقد استلهم العمل من معاناة والده مع مرض السرطان. ويعرض العمل في إحدى صالات حي 798 في بكين. (تصوير أورورا فيليز)

يستضيف حي "798" كل عام نحو ألفي معرض، ليتصدر المشهد الثقافي في العاصمة الصينية كأحد أبرز مراكز الفن المعاصر.

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