798 اسمٌ فريدٌ لحيّ متميزٍ يُعنى بالفن الحديث في منطقة داشانزي بضاحية تشويانغ في العاصمة الصينية بكين. ويشكل نقطة جذب بالنسبة لعشاق الفنون المعاصرة.
عمارة الحيّ تعود إلى الخمسينيات من القرن الماضي وهي مستلهمة من طراز الباوهاوس الألماني.
حيّ "798" في بكين .. من مصنعٍ مهملٍ إلى قِبلة لعشاق الفن المعاصر
798 اسمٌ فريدٌ لحيّ متميزٍ يُعنى بالفن الحديث في منطقة داشانزي بضاحية تشويانغ في العاصمة الصينية بكين. ويشكل نقطة جذب بالنسبة لعشاق الفنون المعاصرة.
عمارة الحيّ تعود إلى الخمسينيات من القرن الماضي وهي مستلهمة من طراز الباوهاوس الألماني.
مراسلة يورونيوز، أورورا فيليز، تقول من أمام إحدى الصالات الفنية في حي "798" : "بقيت هذه المساحات مهملة لفترات طويلة، قبل أن يتم تحويها منذ 15 عاما إلى صالات فنية، كهذه الصالة".
وهكذا أصبحت المباني الصناعية القديمة واحدة من تجمعات الثقافة والإبداع الرائدة، تضم مئات الصالات الفنية، فضلا عن المطاعم والنوادي.
تشيا واي، إحدى مؤسسي صالة بوير-لي للفن : "لشباب من الجيل الجديد يريدون التعرف على أشياء جديدة لإغناء حياتهم وعقولهم وأرواحهم، وعدم الاكتفاء بالاستهلاك. إنهم يطرحون الكثير من الأسئلة حول الفن وأهميته؟".
يستضيف حي "798" كل عام نحو ألفي معرض، ليتصدر المشهد الثقافي في العاصمة الصينية كأحد أبرز مراكز الفن المعاصر.