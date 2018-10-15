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أحوال الطقس في أوروبا والعالم خلال شهر أيلول/سبتمبر

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أحوال الطقس في أوروبا والعالم خلال شهر أيلول/سبتمبر

أحوال الطقس في أوروبا والعالم خلال شهر أيلول/سبتمبر
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البيانات الجديدة، أظهرت أن شهر تشرين أيلول/سبتمبر جاء أكثر دفئاً من المعتاد. تعرفوا على المزيد في برنامجكم "كوبرنيكوس"...

ففي أوروبا، سجلت الحرارة ارتفاعاً قياسياً خاصة في البرتغال وغرب اسبانيا.

لكنها هذه الحرارة كانت منخفضة في ايسلندا وايرلندا وإسكتلندا فقد انخفضت دون المعدل العام، فشعر سكانُها بالبرودة.

وقد ضرب اليابان إعصاران وهما جيبي وترامي، وتبعتهما أمطارٌ غزيرة وفيضاناتٌ وانزلاقٌ في التربة مع حرارة مرتفعة بالنسبة لهذا الشهر.

أما في الصين وهونغ كونغ والفلبين فتسبب الاعصار الاستوائي مانغكوت بمقتل أكثر من مئة شخص مئة وأربعة وثلاثين شخصاً.

كما تعرضت ولايتا كارولاينا الشمالية والجنوبية لإعصار فلورانسا الذي أدى لإصابة العشرات وتساقط الامطار بكميات قياسية.

وبسبب انحسار الغطاء الجليدي عند طريق بحر الشمال لمستوى غير اعتيادي، تمكنت سفن الشحن من سلوكها. أولها كانت سفينة دانماركية. هذه الطريق تصل المحيطين الأطلسي والهاديء عبر سيبيريا...

المصادر الإضافية • Randa Abou Chacra