نسبت وكالة الأنباء السعودية إلى مصدر في وزارة الدفاع اليوم الثلاثاء قوله إن إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية سقطت أثناء طلعة تدريبية أمس الاثنين في شمال غرب المملكة مما أسفر عن مقتل طاقمها.
سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية أثناء طلعة تدريبية ومقتل طاقمها
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سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية أثناء طلعة تدريبية ومقتل طاقمها
ولم يذكر التقرير عدد أفراد طاقم الطائرة وهي من طراز هوك.
ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث.
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