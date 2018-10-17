شاهد: زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري يتهجم على الشرطة في باريس
أكد المدعي العام في باريس أن إجراءات قانونية تم اتخاذها ضد زعيم حزب فرنسا الأبية اليسارية جان لوك ميلينشون، بسبب العنف الذي مارسه ضد محققي شرطة مكافحة الفساد.
وتم تصوير مقطع فيديو لميلينشون يوم الثلاثاء وهو يصيح غاضبا:"أنا الجمهورية" ويحاول مع مناصريه فتح الأبواب بالقوة، بالإضافة إلى تهديده ضابط شرطة في مقر حزبه في باريس، خلال حملة شنها ضباط مكافحة الفساد على مكتبه.
وتركز التحقيقات على التمويل الذي حصل عليه خلال حملته الانتخابية، وقد وصف العملية بأنها مسيسة.