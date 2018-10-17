شركات وشخصيات انسحبت من مؤتمر "دافوس الصحراء" في السعودية بسبب قضية خاشقجي فمن هي؟

لا تزال تداعيات قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خشاقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري تثير ضجة كبيرة وسط تكذيبات السعودية حول ضلوعها في "تصفية" الصحفي الذي كان يعمل في صحيفة واشنطن بوست والأدلة التي بدأت تكشف عنها تركيا بشكل غير رسمي. ومنذ تفجير هذه القضية من طرف وسائل الإعلام ودخول تركيا والولايات المتحدة كطرف في هذه المواجهة غير المباشرة، تعيش المملكة العربية السعودية مرحلة شبه مقاطعة اقتصادية من طرف الدول والمؤسسات الرسمية خاصة وان الرياض تستعد لعقد مؤتمر مبادرة الاستثمار المستقبلي "دافوس للصحراء" في الفترة ما بين 23 و25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

عدد كبير من الشركات والشخصيات عبروا عن قطع أعمالهم التجارية مع المملكة العربية السعودية إلى حين تقديم المزيد من الإجابات عن اختفاء الصحفي جمال خاشقجي. ويعتقد بعض المسؤولين الأتراك الذين لم يكشف عن أسمائهم أن خشاقجي قتل داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، كما تشير بعض المزاعم إلى أن اختفاء خاشقجي مرتبط بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.