شاهد: معبد بوذي يتحول إلى ملاذ للثعابين

إذا كان الثعبان في الديانات الأخرى مثل المسيحية يعبر عن الشر فلدى البوذية الأمر يختلف. في بورما، خصص معبد بوذي مساحته لإيواء هذه الزواحف، ويسارع المؤمنون للصلاة للثعابين الحرة لتحقيق رغباتهم.

هذا المعبد محاط ببحيرة ويصل المؤمنون إليه عن طريق جسر خشبي. المعبد يأوي عشرات الثعابين منذ أكثر من عشر سنوات وبحسب الأساطير، فإن هذا المعبد تحول إلى مكان للثعابين بعد أن "قرر" زوج منها الإقامة هناك. بعض المعابد الأخرى في مقاطعات باغو وماندالاي تضم بعض الثعابين ،لكن هذه المعبد يعد الأهم في المنطقة.

ومنذ ذلك الحين، تنتشر الثعابين في كل مكان، حيث ترى البعض منها يزحف على شجرة بودا التي تتوسط غرفة الصلاة وأخرى تنام داخل إطار النوافذ المفتوحة، ومنهم من فضل البقاء بالقرب من راهب.

"الناغا" باللغة السنسكريتية يعني الثعبان وهو حيوان أسطوري لدى الهندوس وغالباً ما يتم تمثيلها كحماة ثروات العالم السفلي وتنحت بالحجر عند مدخل المعابد.