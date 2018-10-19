شاهد: دلافين الفاكويتا المهددة بالانقراض تعود للحياة مجددا في المكسيك

عادت دلافين الفاكويتا إلى الحياة مجددا بعدما شوهدت ستة دلافين في خليج كاليفورنيا بالمكسيك مما أعطى أملا لخبراء في مجال البيئة في عودة هذا النوع المهدد بالانقراض. ووفقا لمجموعة من الخبراء الذين يتابعون نشاط هذا النوع من الدلافين في المكسيك، شوهدت أم بصحبتها مجموعة من الصغار.
وعما شاهده يحدثنا أرماندو خاراميلو المسؤول عن رصد الدلافين: "سمعنا وشاهدنا لتونا صغار دلافين الفاكويتا.. إنها في حالة جيدة.. وهذا يعني أن هذا النوع موجود وبخير كما أن علاماتها الحيوية ممتازة".
وتعد الفاكويتا أصغر أنواع الدلافين على مستوى العالم ولا توجد سوى في الجزء الجنوبي من منطقة خليج كاليفورنيا. والتهديد الأكبر الذي يواجهها هو شباك الصيد التي تستخدم بشكل غير قانوني في المياه. ووفقا للصندوق العالمي للحياة البرية، تراجعت أعداد الفاكويتا بنسبة تجاوزت 90 بالمئة في عشرين عاما فقط.
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وتجد السلطات صعوبة في ممارسة عملها حين تقوم بدوريات في المياه بمنطقة باها كاليفورنيا المكسيكية لتزيل الشباك من المياه وعادة ما تعثر في هذه الشباك على دلافين نافقة. ويدعو مدافعون عن البيئة السلطات إلى مساعدتهم في تعزيز جهودهم لإنقاذ الفاكويتا من خلال تطبيق القانون.
دلافين الفاكويتا اكتشفت لأول مرة عام 1958 وكانت واحدة من أحدث الأنواع التي اكتشفت في باها كاليفورنيا.
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