شاهد: وفود حاشدة من المهاجرين تقتحم المعبر الحدود بين غواتيمالا والمكسيك
اقتحمت حشود من المهاجرين القادمين من غواتيمالا بلغ عددهم حوالي 3000 شخص الحواجز الحدودية بين المكسيك وغواتيمالا الجمعة واندفع المهاجرون عبر نقاط تفتيش الهجرة على الحدود بين البلدين بهدف العبور في اتجاه المكسيك ثم الولايات المتحدة.
وعند وصول الحشود إلى البوابة المعدنية للحاجز الحدودي بدأ البعض في القفز من على السياج الحديدي فيما قامت مجموعة أخرى بتحطيمه كلية وعبور الحدود على الرغم من تواجد فرقتين عسكريتين بالقرب من الحاجز الحدودي. شرطة مكافحة الشغب الغواتيمالية لم تتحرك لوقف هذه الموجة من المهاجرين. وتعتقد السلطات بأن قافلة المهاجرين هذه تتواجد في مكان ما بين غواتيمالا والمكسيك.