روى أسترالي قصة نجاته من الموت المحقق بعدما استطاع الإفلات من قبضة فك قرش من فصيلة قروش الثور بأحد شواطئ ساحل ولاية نيو ساوث ويلز.
شاهد: أسترالي يروي قصة نجاته من هجوم مروّع بواسطة سمكة قرش
شاهد: أسترالي يروي قصة نجاته من هجوم مروّع بواسطة سمكة قرش
وتعرض بول كيني (50 عاماً) لهجوم من القرش أثناء ممارسته لركوب الأمواج بعد يوم من إعادة فتح الشاطئ إثر تحذيرات من ارتفاع أنشطة أسماك القرش بالمنطقة.
وقال كيني: "أعتقد أنني اصطدمت برأس القرش دون قصد فاستدار وعضّ ذراعي... أمسك ذراعي بأسنانه ومن ثم بدأت في لكم رأسه".
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وأضاف: " كانت أسنانه قاب قوسين أو أدني من شريان ذراعي. الحمد لله أنه لم يتمكن من الوصول إليه".
وتمكن كيني من الفرار من قبضة فك القرش وقام بالسباحة بذراع واحد نظراً للإصابة الشديدة التي لحقت بذراعه الأيمن. وقال: "كان ذارعي ينزف بشدة وظللت أسبح بعيداً آملاً ألا يعود القرش لمهاجمتي مرة أخرى".
ويقبع كيني في حالة مستقرة بالمستشفى بعد أن تم علاج ذراعه الأيمن.