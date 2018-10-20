شاهد: إصابة 130 فلسطينيا برصاص الجنود الإسرائيلين خلال مظاهرات العودة بقطاع غزة
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن إصابة 130 فلسطينيا برصاص الجنود الإسرائيليين الجمعة خلال احتجاجات "مسيرة العودة" التي انطلقت في 30 مارس/ أذار الماضي قرب الحدود مع اسرائيل.
وقالت متحدثة عسكرية اسرائيلية ان نحو عشرة آلاف متظاهر تجمعوا على الحدود وأن بعضهم ألقى بإطارات محترقة وقنابل يدوية وأجهزة متفجرة على القوات عبر السياج. لكن الاحتجاج كان صغيراً نسبياً.
ويحتج الفلسطينيون على طول الحدود للمطالبة بوقف الحصار الاسرائيلي على الاراضي وحق العودة الى الأراضي التي فر منها الفلسطينيون أو طردوا منها بعد قيام اسرائيل في العام 1948. وقتل حوالي 200 من سكان غزة على أيدي القوات الإسرائيلية منذ بدء الاحتجاجات، وفقا لأرقام وزارة الصحة الفلسطينية.