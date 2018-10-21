شاهد: فرس البحر ينتشر في المحيطات قبالة القطب الجنوبي
تم لأول مرة تصوير فرس البحر في أعماق المحيط المتجمد الجنوبي. وتم اكتشاف هذا المخلوق "الغريب" الذي تم تصويره من قبل في خليج المكسيك، باستخدام نظام كاميرا تحت الماء طور من قبل شعبة أنتاركتيكا الأسترالية لافئدة الصيد التجاري التقليدي.
وقال الدكتور ديرك ويلسفورد، رئيس برنامج شعبة القطب الجنوبي الأسترالي، إن الكاميرات تستحوذ على بيانات مهمة يجري إدخالها في الهيئة الدولية التي تدير المحيط الجنوبي، وهي الهيئة المعنية بحفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا.