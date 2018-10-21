شاهد: نُدُلٌ في الأرجنتين يتسابقون في مهرجانهم السنوي لإظهار مهاراتهم
شارك المئات من الندل في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في السباق السنوي الخاص بهم السبت، حيث تسابقوا بخطوات متسارعة وهم يحملون أطباق وصواني الطلبات المكونة من زجاجات وكؤوس. الهدف من السباق والفوز في المركز الأول من السباق دون سكب الصنية. المتنافسون الـ 368 من فئات عمرية مختلفة قطعوا مسافة 1600 متر عبر أفينيدا دي مايو، أحد الشوارع الرئيسية في العاصمة.
ولا تزال ثقافة المقاهي تشكل العنصر الأساسي في العاصمة الأرجنتينية التي يطلق عليها في كثير من الأحيان "باريس الجنوب".