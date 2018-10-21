شاهد: إنطلاق العد التنازلي لمعرض إكسبو دبي 2020 بالأضواء والموسيقى
بالأنوار وبالفعاليات المختلفة احتفلت إمارة دبي السبت بإنطلاق العد التنازلي لعامين على انطلاق الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي. السكان والسياح من جميع أنحاء العالم تجمعوا أمام برج خليفة الشهير، ألأطول في العالم، للاحتفال بهذه اللحظة التاريخية. ونظمت العروض الموسيقية واللوحات الإضائية ومعارض وأنشطة فنية على برج خليفة.
معرض إكسبو دبي 2020، سينطلق في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 وسيستمر إلى غاية 10 أبريل/ نيسان 2021 ويعتبر هذا المعرض أول حدث عالمي في الشرق الأوسط ويتوقع أن يستقطب أكثر من 25 مليون زائر.