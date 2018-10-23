شرطة البوسنة تمنع 200 مهاجراً من الوصول إلى الحدود مع كرواتيا

منعت الشرطة البوسنية 200 مهاجراً من الوصول إلى الحدود مع كرواتيا المجاورة خلال مسيرة نظموها احتجاجاً على إغلاق الأخيرة حدودها في وجههم.
وعاد غالبية المهاجرين المحتجين بعد أن اعتصموا ساعات بالقرب من معبر ماليفاك الحدودي، لكن العشرات منهم خيموا طوال الليل على أمل التمكن من الوصول إلى كرواتيا العضو في الاتحاد الأوروبي.
كما غادر العشرات من المهاجرين بينهم أطفال مخيمهم بقرية كازين القريبة من الحدود مع كرواتيا لتنظيم مسيرة باتجاه معبر حدودي آخر.
يذكر أن الآلاف من المهاجرين، يقيمون في شمال غرب البوسنة كمحطة في الطريق إلى الغرب الأوروبي، وغالبية أولئك المهاجرين ينحدرون من دول الشرق الأوسط، وقد أصبحت البوسنة الطريق الأنسب بالنسبة لهم ليتجنبوا الطرق ذات الحراسة المشددة في منطقة البلقان.
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