شاهد: بلجيكا تحتفي بـ "السنافر" في ذكراها الـستين
احتفل بلجيكا يوم أمس الثلاثاء بالذكرى الستين لظهور"السنافر" تلك "المخلوقات" الزرقاء الصغيرة التي رسمها الفنان البلجيكي بيير كليفورد.
وشارك العشرات من الأطفال في الاحتفال الكبير الذي شهدته العاصمة بروكسل، حيث أُقيم معرضٌ افتراضي لمستوطنة السنافر، وتصدّرت المشهد كعكة كبيرة رسم على سطحها بـ"الكريمة" صورة لـ "بابا سنفور".
وأعربت فيرونيك ابنة الرسام بيير كوليفورد عن اعتزازها بوالدها الذي كان توفي في العام 1992، وأكدت على أنها سعادة تغمرها كون تلك الشخصيات التي رسمها والدها لا زالت تحظى بشعبية في شتى بقاع الأرض.