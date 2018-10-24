العالم
"الحكومة التركية لا تريد إزعاج السلطات السعودية" في قضية خاشقجي" جواد غوك
محلل سياسي تركي
""هي أول محاكمة في فرنسا بتهمة التهرب الضريبي بهذا الحجممتهم بها البنك السويسري العملاق UBS""أ ف ب
تويتر
""طلبنا من الشركة الأم نماذج أخرى ليس فيها تجسيم بشري حتى نوضح بأن الجهاز ليس متخصصا فقط في الأشكال البشرية بل هو طابعة ثلاثية الأبعاد قادرة على طباعة أي شيء مثل سيارة، مركب، بيت، عمارة"."محمد اليوسفي
المدير التنفيذي لشركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده في الكويت
أوروبا
"نحن فخورون بشراكتنا مع اليابان والسلطة الفلسطينية لجذب الاستثمار إلى أريحا. إنَّ شركة Paper Pal تعدُّ مثالاً على الاستثمار المبتكر الذي يعيد تدوير أوراق الشجر لإنتاج ورق صديق للبيئة."رالف طراف
ممثل الاتحاد الأوروبي
"نجاح الاندماج الاجتماعى والتعايش ما بين الجاليات يمر عبر إتقان لغة بلد الإقامة أولا"مليكة ماضي
كاتبة روائية و ناشطة ضمن منظمات المجتمع المدني
" يرتبط هذا القرار بوضع حالة معينة داخل بلديتين وهو يعد قرارا سابقة، و صار بغمكان نساء اخريات اليوم ممن لديهن رغبة في ارتداء البوركيني بمدن اخرى أن يتوجهن صوب المحاكم""إلس كيتسمان
المركز المشترك لتكافؤ الفرص
"هذا الاتفاق المبدئي يحمل في طياته اهمية رمزية حسب هذا الباحث "هذه هي المرة الأولى التي تقول فيها هذه الإدارة والرئيس أن التجارة يمكن أن تكون ذات نفع للجميع ، وأن التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد يمكن أن تكون إيجابية لكلا الطرفين. من قبل كان الاتجاه السائد في المعاملات التجارية بوجود طرف رابح وآخر خاسر."بيتر رشيش
باحث بجامعة جونز هوبكنز
"" قامت سلطات الموانىء اليونانيه اليوم الخميس بالتحقيق في أمر مشاركة نشطاء في أسطول الحريه الرابع المتجه لغزه بعد محاولتهم الالتقاء بسفينه العوده المتجه لغزه"" أنس نيروخ
الناشط الأردني- عضو اللجنة الدوليه لكسر الحصار
شاهد: سباق الجاموس التقليدي في تايلاند في عامه الـ 147
no comment
ولدت حديثا ثلاثة نمور بنغالية بيضاء في حديقة سفاري في شبه جزيرة القرم.