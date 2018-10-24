شاهد: الكنيسة المعمدانية في ويكفيلد تحترق

شبّ حريق ضخم في الكنيسة المعمدانية الأولى بمدينة ويكفيلد، التي تقع على بعد حوالي 20 كيلومترا شمال غربي بوسطن بالولايات المتحدة الأميركية. وأظهرت بعض اللقطات التي تداولتها وسائل الإعلام الأميركية ألسنة اللهب وهي تتصاعد من كل جهات الكنيسة.
الحريق أثار صدمة لدى سكان المدينة الذين تجمهر عدد كبير منهم أمام الكنيسة، ورغم أنّ فرق الإطفاء هبّت للسيطرة على الحريق واحتوائه، إلاّ أنّ النيران أتلفت أجزاء كبيرة من الكنيسة التي يعود عمرها إلى أكثر من 150 عاما. وحسب شهود عيان، فقد تسببت صاعقة من البرق في اندلاع الحريق.
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