في هذه الحلقة من برنامج Follow Up Siberia - الوجه الآخر لسيبيريا - يأخذنا سيرغي شيرباكوف في جولة لاكتشاف مدينة تشيتا، عاصمة إقليم ترانسبيكال، وواحدة من أكبر المدن في شرق سيبيريا.
تمر عبر تشيتا سكة حديد ترانس سيبيريا الشهيرة التي تربط بين قارتي أوروبا وآسيا. ولطالما كانت المدينة مكان لتقاطع الثقافات نظراً لموقعها الجغرافي المميز. فاقليم ترانسبيكال يملك حدودا مع الصين ومنغوليا، مما يعطيه طابعا ثقافيا غني ومتميز.
وصلت البوذية إلى المنطقة في القرنين السادس عشر والسابع عشر عن طريق لاما منغوليا ولاما التيبيت. وتجذرت بقوة بين الشعوب المحلية وخاصة البورياتيين. ويوجد في تشيتا واحد من أكبر المعابد البوذية في روسيا وهو معبد أغنسكي داتسان. كما توجد فيها أقدم كنيسة خشبية في شرق روسيا الأقصى وهي الكنيسة الديسمبرية.
ترانسبيكاليا غنية بشكل مدهش بالموارد الطبيعية، خاصة عند الحدود التي تلتقي فيها غابات التايغا الساحرة مع السهوب اللامتناهية في مساحتها، ويوجد في تشيتا واحد من أهم مستجمعات العالم المائية، تحديدا في ترانسبيكاليا حيث تنبع منه ثلاثة أنهار رئيسية هي آمور ولينا و ينيسي. تستقي منها مياهها لتنتهي على بعد بضعة آلاف من الكيلومترات في المحيط المتجمد الشمالي والمحيط الهادئ.
رحلتنا إلى نرانسبيكال تنتهي بأداء مسرحي رائع لرواية أنطون تشيخوف الذي كتب في ملاحظاته أثناء رحلته عبر سيبيريا: ’’تشعر بالنثر قبل الوصول إلى بحيرة بايكال، وفقط حين تصبح البحيرة وراءك يبدأ عندها الشعر الحقيقي‘‘.
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