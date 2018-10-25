كيف يمكن لبعض التطبيقات تتبعك حتى إن قمت بإلغائها؟

قامت بعض وسائل التعقب الجديدة ببعض الحيل البرمجية، التي يكون من شأنها أن تسهل على مطوّري البرامج تحديد المستخدمين المتحمسين، وإزعاجهم بالإعلانات المستهدفة.

فقد وجدت شركات تعنى بتلبية احتياجات صانعي التطبيقات، طرقاً للعب مع كل من نظامي التشغيل iOS وAndroid، مما مكنهم من معرفة المستخدمين الذين قاموا بإلغاء تثبيت برنامج معين في الآونة الأخيرة، وتسهيل إبعاد الإعلانات المبهمة التي تهدف إلى كسبهم مرة أخرى.