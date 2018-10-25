أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أنه أرسل طائرات هيليكوبتر إلى الأردن بطلب من عمان لمساعدة فرق الإنقاذ في عمليات إغاثة ضحايا السيول والفيضانات التي وقعت في البلاد.
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الجيش الإسرائيلي يقول إنه أرسل طائرات هليكوبتر لمساعدة الأردن في كارثة السيول بطلب من عمان
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الجيش الإسرائيلي يقول إنه أرسل طائرات هليكوبتر لمساعدة الأردن في كارثة السيول بطلب من عمان
@ Copyright :Israel Defense Forces
وأعلن رجال الإنقاذ عن وفاة عشرة أطفال على الأقل وفقدان 16 في سيول الخميس بمنطقة قرب البحر الميت حيث كان نحو 40 طفلا ومدرسا في رحلة.
وتجري عملية إنقاذ كبرى باستخدام طائرات هليكوبتر وبمشاركة قوات من الجيش. وقالت مصادر في الدفاع المدني لرويترز إن فرق البحث أنقذت حتى الآن 11 شخصا بعضهم في حالة خطيرة.