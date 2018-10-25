شاهد: المهاجرون يلتقطون أنفاسهم في المكسيك خلال رحلتهم الطويلة إلى الولايات المتحدة
تجمع آلاف المهاجرين من أمريكا الوسطى ليلة الأربعاء في مدينة ماباستيبك في جنوب المكسيك خلال رحلتهم إلى الولايات المتحدة على الرغم من تعهد المكسيك بإعاقة تقدم قافلتهم تحت ضغوط من إدارة ترامب.
المدينة هي ثالث محطة للعديد من المهاجرين بعد أن قطعوا مسافة 160 كيلومتر من الحدود غواتيمالا وتوقفوا في الليالي السابقة في بلدات تاباتشولا وهويختلا المكسيكية. وقام متطوعون مع مسؤولي بلديات وجماعات كنسية بتوفير الغذاء والماء والعناية الطبية لبعضهم.
يسافر العديد من العائلات مع أطفالهم في القافلة، ويشعر الآباء بالقلق من تأثير ارتفاع درجات الحرارة الأخير.