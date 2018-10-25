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وزير الخارجية التركي: أين جثة خاشقجي؟

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وزير الخارجية التركي: أين جثة خاشقجي؟

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحفي في أنقرة 3-10-2018
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رويترز
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تساءل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الخميس عن مكان تواجد جثة خاشقجي. لكنه قال إن تركيا لا تنوي إحالة القضية المتعلقة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى محكمة دولية متعهدا في نفس الوقت أن بلاده ستقدم معلومات في حالة إجراء تحقيق دولي.

وأدلى أوغلو بالتصريحات في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي. وقال أيضا إن تركيا قدمت معلومات لبعض الأطراف التي سعت إلى مزيد من المعلومات.

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