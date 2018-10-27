شاهد: اعصار يوتو يخلف دمارا واسعا في جزيرة سايبان الأمريكية
أرسلت الحكومة الفدرالية الامريكية مساعدات إلى جزر ماريانا التابعة لها في المحيط الهادي التي اجتاحها إعصار يوتو القوي، مخلفا قتيلا واحدا على الأقل والكثير من الاضرار. ودفع الاعصار برياح بلغت سرعتها 180 كلم في الساعة، عندما مر فوق جزر ماريانا قبل يوم امس الخميس. وتظهر صور فيديو الدمار الواسع الذي خلفه الاعصار جنوب جزيرة سايبان، حيث لحقت أضرار جسيمة بالمنازل والسيارات والممتلكات. وما يزال التيار الكهربائي مقطوعا عن الأهالي عبر انحاء سايبان أكبر جزر ماريانا، وهي جزيرة يقطنها حوالي 50 الف شخصا، فيما يقطن حوالي 3 آلاف شخص جزيرة تينيان.