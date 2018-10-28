جرى سحب الأرقام الفائزة بجائزة باوربول الأمريكية مساء السبت لتحديد الفائز بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 750 مليون دولار وهي رابع أكبر قيمة لجائزة يانصيب في تاريخ الولايات المتحدة.
تعرف على الأرقام الفائزة بجائزة باوربول رابع أكبر يانصيب في تاريخ أمريكا
تعرف على الأرقام الفائزة بجائزة باوربول رابع أكبر يانصيب في تاريخ أمريكا
والأرقام هي 8 و12 و13 و19 و27 وباوربول 04. ولم يتم إعلان البطاقة الرابحة على الفور.
وهذا ثاني سحب يانصيب خلال أيام بعدما توافقت بطاقة بيعت في ساوث كارولاينا مع الأرقام الستة المعلنة يوم الثلاثاء ضمن جائزة ميجا مليونز وهي جائزة اليانصيب الكبرى الأخرى في الولايات المتحدة والتي بلغت قيمتها 1.537 مليار دولار وهي ثاني أعلى قيمة لجائزة في العالم.
ووفقا لإدارة جائزة اليانصيب، فإنه إذا فاز أحد في سحب جائزة باوربول يوم السبت فسيكون بإمكانه الاختيار بين الحصول على جائزة نقدية فورية بقيمة 428.6 مليون دولار أو جائزة بقيمة 750 مليون دولار تُدفع على مدى 29 عاما.
وتباع بطاقات جائزة باوربول في 44 ولاية بالإضافة إلى واشنطن العاصمة وبويرتوريكو والجزر العذراء الأمريكية.
واحتمالات توافق الأرقام الخمسة المعلنة، بالإضافة إلى الكرة الكبرى (باوربول)، هي واحد من كل 292 مليون مشترك.
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