كرة المضرب: الإسباني باوتيستا أغوت يترشح للدور الثاني في بطولة باريس

تأهل الإسباني روبارتو باوتيستا أغوت إلى الدور الثاني من بطولة باريس بيرسي للأساتذة لكرة المضرب عقب فوزه على الأمريكي ستيف جونسون بواقع مجموعتين نظيفتين.
واحتاج الإسباني إلى ساعة و25 دقيقة لإنهاء هذه المواجهة بنتيجة 6-4 في الشوط الأول و7-6 (7-2) في الشوط الثاني.
وسبق لباوتيستا الفوز على منافسه خلال بطولة أوكلاند بنيوزيلاندا المفتوحة شهر يناير/كانون الثاني الماضي التي توج بلقبها بعد الفوز في النهائي على الارجنتيني خوان مارتن ديل بوترو.
وسيواجه باوتيستا، المصنف 25 عالميا، في الدور القادم منافسه البلغاري غريغور ديميتروف المعفى من خوض مباراة الدور الأول في 31 أكتوبر/ تشرين الأول.