شاهد: محاكمة ممرض ألماني سابق قتل 100 مريض من أجل "المتعة" والمتهم يعترف

يمثل الممرض الألماني، نيلز هويغل، الذي يقضي حكما مؤبدا لإدانته بقتل مريضين، للمحاكمة مجددا، بعد أن اتهم بقتل 100 مريض آخر خلال عمله في أحد مشافي البلاد في أبشع جريمة عرفته ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية.
وبدأت جلسة محاكمة هويغل، اليوم الثلاثاء، في مدينة أولدنبورغ شمال غربي ألمانيا، لقتله المرضى عن طريق التسبب إحداث أزمات قلبية لديهم.
والتهمة الموجهة الآن للممرض هويغل قتل أولئك المرضى خلال فترة عمله بمستشفى في أولدنبورغ بين عامي 1999و 2002، وفي مستشفى آخر بمدينة دلمنهورست القريبة بين عامي 2003 و2005.
وقد اعترف المتهم في افتتاح المحاكمة بجرائم القتل المئة التي ارتكبها بقوله: "نعم لقد قمت بذلك".
وكان أمرُ هويغل قد كُشف في عام 2005 عندما شُوهد وهو يضع دواءً غير موصوف من قبل الطبيب في مصل لأحد المرضى في مستشفى في دلمنهورست، وحُكم عليه بالسجن مدة 7 سنوات لإدانته بمحاولة قتل وذلك في عام 2008، وخلال محاكمته في عامي 2014-2015، أدانته المحكمة بارتكاب جريمتي قتل ومحاولتين قتل وإيذاء المرضى، وخلال هذه المحاكمة، قال إنه تسبب عن عمد في حدوث أزمات قلبية لحوالي 90 مريضا في دلمنهورست لأنه كان يستمتع بشعور قدرته على إعادة إنعاشهم.
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وأخبر هويغل المحققين في وقت لاحق إنه قتل مرضى آخرين في أولدنبورغ، مما دفع السلطات إلى التحقيق بحالات مئات الوفيات للمرضى في تلك الفترة.
وأخرج المحققون جثث 130 مريضا كانوا تحت رعايته، بحثاً عن آثار أدوية يمكن أن تكون قد تسببت بتوقف أنظمة القلب والأوعية الدموية لديهم، كما أنهم فحصوا كافة السجلات في المستشفيات التي عمل فيها، وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة دير شبيغل الألمانية، أن السجلات في عيادة أولدنبورغ سجلت ارتفاعً لمعدلات الوفيات وعمليات إنعاش المرضى أثناء دوام هويغل.