في عيد ميلادها العاشر.. أهم 15 تاريخ يجب معرفتها عن البيتكوين

تحتفل بيتكوين، وهي أول وأكبر عملة مشفرة في العالم، يوم الأربعاء، بعيد ميلادها العاشر.
وقد أدى ظهور ورواج هذه العملة إلى ظهور عملات رقمية أخرى، ما جعل تقنية البلوكتشين محط أنظار العالم، ما بين راغب بالتعامل بها، وقلق من إمكانية استخدامها في مجال الجريمة، أو سهولة اختراقها.
أهم التواريخ في حياة هذه العملة:
- 31أكتوبر 2008:
أصدر ساتوشي ناكاموتو، والذي لم يكشف عن هويته حينها دراسة بحثية من 9 صفحات، تحدد آلية عمل البتكوين، تؤكد أنها نظام نقدي إلكتروني، بين شخصين، كما يعطي التعريف الأولي للبلوكتشين، التقنية التي تدعم العملات الرقمية.
- 3 يونيو 2009:
انشاء مناجم ناكاموتو، للكتلة الأولى من البيتكوين، على البلوكتشين، وبعدها بأيام، يجري ناكاموتو أول معاملة بالبيتكوين.
- 12 يناير 2009:
إتمام أول صفقة بيتكوين بين ناكاموتو والمطور البرمجي هال فيني.
- 12 أكتوبر 2009:
مطور البرمجيات الفنلندي مارتي مالمي، يرسل حوالي 5050 بيتكوين مقابل 5.02 دولار أمريكي، لنيو ليبيرتي ستاندارد، أحد النظامين الأساسيين في منتدى بيتكوين، وقد تم اجراء الصفقة باستخدام باي بال.
وفي نفس الشهر حددت ليبرتي ستاندارد قيمة البيتكوين بـ كل 1.309.03 بيتكوين بدولار واحد.
- فبراير 2010:
إنشاء أول سوق للبيتكوين في العالم بواسطة dwdollar.
- 22 مايو 2010:
شركة "لازلو هانزل" لتطوير البرامج تشتري قطعتي بيتزا مقابل 10 آلاف بيتكوين، وهي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذه العملة للغرض المنشود منها، وهو شراء البضائع والسلع.
- 7 يوليو 2010:
إصدار برنامج بيتكوين جديد، عمل عليه مجموعة من المطورين، وازدادت قيمة التبادل بهذه العملة عشرة أضعاف بعد هذا التاريخ بخمسة أيام، ليصبح 0.08 دولار لكل بيتكوين، بعد أن كان 0.008 دولار لكل بيتكوين.
- 17 يوليو 2010:
إطلاق أكبر بورصة بيتكوين في العالم، لكنها أفلست عام 2014.
- 28 نوفمبر 2013:
الإعلام يركز الضوء على هذه العملة، ما أدى إلى زيادة قيمتها إلى 1000 دولار لكل بيتكوين، لكنه تراجع عن هذا السعر بعدها بأيام.
- 28 فبراير 2014:
"بورصة جوكس" تحت الحماية بعد محاولة سرقتها من قبل قراصنة، حيث تمكنوا من سرقة ما قيمته نصف مليار دولار من البيتكوين، و28 مليون دولار نقدا، وهي أضخم سرقة نقدية رقمية على الإطلاق، وهو ما أكد وجود ثغرات أمنية في البورصة، ومخاطر يواجهها المستثمر في هذا القطاع غير المنظم.
- 1 أغسطس 2017:
حصلت ما يمكن تسميتها بالانقسام في عملة البيتكوين، والتي سميت ببيتكوين كاش، كخطوة من عمال المناجم العاملين في الشركة بالصين، والغير راضين عن التغييرات في تكنولوجيا العملة التي تهدف إلى قدرتها على إجراء المعاملات.
- 10 ديسمبر 2017:
بورصة شيكاغو، وغيرها من البورصات تبدأ التعامل بالعقود الآجلة ببيتكوين، ما يسمح للمستثمرين بالمراهنة على هذه العملة.
- 18 ديسمبر 2017:
وصل سعر البيتكوين إلى سعر 19666 دولار، وهو أعلى سعر وصلته هذه العملة، أي بزيادة نسبتها 1300% عما كان في السابق.
- 29 يونيو 2018:
انهيار قيمة العملة مقارنة بشهر ديسمبر، وتقلص اهتمام المستثمرين فيها.
- 19 أكتوبر 2018:
الهيئة العالمية لمكافحة غسيل الأموال تؤكد أنها ستحدد قواعد خاصة لتنظيم عمليات التبادل بالعملات الأجنبية، في محاولة للقضاء على الاستخدام غير المنظم للبيتكوين.