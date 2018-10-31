الهالوين في اسبانيا.. حديقة للخوف والرعب فهل من زائر؟
بمناسبة الاحتفالات بعيد الهالوين، قامت اسبانيا بافتتاح حديقة تسلية بنكهة الخوف والرعب. "هورور لاند" أو "أرض الخوف" تعدّ أول حديقة من نوعها في جنوب أوروبا، وقد فتحت أبوابها في وقت سابق من هذا الشهر بمدينة بيرغا، على بعد حوالي 110 كيلومترات شمال برشلونة.
حديقة الخوف تقع بالقرب من منجم فحم مهجور ومحطة للطاقة تقع أسفل الوادي، وتفتح أبوابها خلال أوقات معينة، بدءا من موسم الهالوين وإلى غاية 17 نوفمبر-تشرين الثاني. وتعتبر حديقة الخوف نموذجا للنجاح حيث تمكنت من بيع جميع التذاكر المخصصة لهذه المناسبة، ما سيسمح للزوار بمشاهدة الوحوش والأشباح والمخلوقات الغريبة الأخرى.