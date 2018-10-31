هاري وميغان والامتزاج بثقافة الماوريين
توجه الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل إلى مدينة روتوروا، معقل ثقافة الماوريين، السكان الأصليين بنيوزيلندا، وحظيا باستقبال تقليدي. الزيارة الملكية تأتي ضمن جولة في منطقة المحيط الهادئ بدأها الزوجان من استراليا مرورا بفيجي وتونغا وصولا إلى نيوزيلندا.
قبيل دخولهما إلى دار العبادة المعروف باسم "تي بابايورو ماوري" تم إهداء الزوجين معطفي الماوري التقليديين والمعروفيين أيضا باسم "كورواي". ونالت ميغان معطفا مميزا يليق بزوجة الأمير، من مادة الكتان ومطعم بريش طائر الذيال.
أما هاري فقد ارتدى معطفا مماثلا ولكنه قديما بعض الشئ، إذ حصل عليه الأمير كهدية خلال زيارة سابقة في عام 2015.
وبدأ الأمير هاري حديثه متحدثا لغة" تي ريو" وهي لغة السكان الأصليين لنيوزيلندا، ثم امسك بعصا صغيرة وألقاها أرضا أمام رجل يرقص "الهاكا" ترحيبا بالزيارة.