شاهد: مدينة البندقية الإيطالية تحت الماء
اجتاحت مياه الأمطار الغزيرة مدينة البندقية في إيطاليا حيث ارتفع منسوب المياه إلى أعلى مستوى له في عشر سنوات. السلطات المحلية قامت بإخلاء ساحة سان ماركو بعد أن ارتفع المد في المدينة إلى 156 سنتيمترا عند المدخل الجنوبي لقناة "غراند كانال".
وتعتبر هذه الفيضانات هي الأسوأ بعد تلك التي شهدتها البندقية في العام 1966 حيث غمرت المياه أجزاء واسعة من المدينة السياحية، وهو ما دعا السلطات الإيطالية إلى منع السيّاح من الوصول إلى بعض المعالم التاريخية الرئيسية في المدينة.