نائب رئيس مشروع "بايبر بروفينس" السويدي يتحدث عن دور الغابات الهام في نمو الاقتصاد الاخضر

بول نيمس هو نائب رئيس "بايبر بروفنس" المشروع التعاوني في كارلستاد بالسويد. هنا خرجت الأفكار الجديدة وأقيمت الندوات والدورات التدريبية وغيرها...
إنه يفتخر بالاقتراحات التي تصلها من كافة أنحاء أوروبا. فهذا المشروع يُعتبر مثالاً لنمو الاقتصاد الأخضر والتطوير المستدام.
ويعرف نيمس بـ "بايبر بروفينس" بأنه مجموعة من الشركات تعتمد على الغابات كاقتصاد حيوي. كتعاونية نجمع شركاء لنا. فهو هي نقطة التقاء بين الأكاديميين والقطاعين الخاص والعام".
وعن الاختبارات التي قام بها هذا المشروع يشرح نيمس "حددنا بيئات الاختبار كمفتاح لقدرتنا على اظهار، عملياً، ما تعنيه الغابةُ كأساس اقتصادي. تمويل الاتحاد الأوروبي ساهم بشكل ملموس في إجراء هذه الاختبارات البيئية التي تبرهن أن الاقتصاد الحيوي يقوم على الغابات".