عاجل

عاجل

Smart Regions

نائب رئيس مشروع "بايبر بروفينس" السويدي يتحدث عن دور الغابات الهام في نمو الاقتصاد الاخضر

 محادثة
تقرأ الآن:

نائب رئيس مشروع "بايبر بروفينس" السويدي يتحدث عن دور الغابات الهام في نمو الاقتصاد الاخضر

نائب رئيس مشروع "بايبر بروفينس" السويدي يتحدث عن دور الغابات الهام في نمو الاقتصاد الاخضر
حجم النص Aa Aa

بول نيمس هو نائب رئيس "بايبر بروفنس" المشروع التعاوني في كارلستاد بالسويد. هنا خرجت الأفكار الجديدة وأقيمت الندوات والدورات التدريبية وغيرها...

إنه يفتخر بالاقتراحات التي تصلها من كافة أنحاء أوروبا. فهذا المشروع يُعتبر مثالاً لنمو الاقتصاد الأخضر والتطوير المستدام.

ويعرف نيمس بـ "بايبر بروفينس" بأنه مجموعة من الشركات تعتمد على الغابات كاقتصاد حيوي. كتعاونية نجمع شركاء لنا. فهو هي نقطة التقاء بين الأكاديميين والقطاعين الخاص والعام".

وعن الاختبارات التي قام بها هذا المشروع يشرح نيمس "حددنا بيئات الاختبار كمفتاح لقدرتنا على اظهار، عملياً، ما تعنيه الغابةُ كأساس اقتصادي. تمويل الاتحاد الأوروبي ساهم بشكل ملموس في إجراء هذه الاختبارات البيئية التي تبرهن أن الاقتصاد الحيوي يقوم على الغابات".

ويؤكد أن الابتكار في هذا الاقتصاد الجديد يمكنه أن يحدث فرقاً. واستطرد مشيراً الى مثال وهو علبة الكرتون التي تستخدمها المصانع لبيع الحليب "علبة الكرتون المخصصة لتعبئة الحليب هي مثال للابتكار الذي يمكنه أن يحدث فرقاً. في الوقت الحالي. أقل من عشرة في المئة من هذه العلب المستهلكة، تنتج في هذه المنطقة. فإن استطعنا استبدال جزء صغير جداً من علب الكرتون هذه بغيرها مصنوعة من مواد مستدامة، فسيكون تأثيرها هائلاً على الصعيد العالمي".