تلف جهاز للاستشعار أفشل إطلاق الصاروخ سويوز

قال محققون روس يوم الخميس إن فشل إطلاق مركبة من طراز سويوز إلى الفضاء كان سببه تلف جهاز استشعار خلال عملية تجميع الصاروخ الحامل للمركبة في قاعدة فضائية بقازاخستان.

وأجبر رائدا فضاء أحدهما روسي والآخر أمريكي على إلغاء مهمتها يوم 11 أكتوبر تشرين الأول بعد فشل عملية إطلاق الصاروخ الذي كان متجها إلى محطة الفضاء الدولية مما دفعهما للهبوط الاضطراري على الأرض.

وقال كبير المحققين إيجور سكوروبوغاتوف وهو يقدم نتائج التحقيق الرسمي في الحادث إن صاروخين آخرين من طراز سويوز ربما يعانيان من المشكلة ذاتها وستجرى فحوص إضافية لعملية تجميع الصاروخ.