تعرفوا على أهمية حماية الحقوق الفكرية في نجاح المؤسسات والشركات

مرحباً بكم جميعاً في "بيزنيس بلانيس"، من أوسييك في كرواتيا. في هذه الحلقة سنرى لماذا يجب ادخال الملكية الفكرية في استراتيجية مؤسستكم. لذلك التقينا إيفان ستيفانيك، سفير مكتب حقوق الملكية الفكرية التابع للاتحاد الأوروبي.
رداً على سؤال حول أهمية إدخال هذه الحقوق في الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أفادنا ستيفانيك أن "الملكية الفكرية هي إحدى العوامل التي تحدد نجاح رجال الاعمال في منطقتهم أو على الصعيد العالمي. وهذا ما تؤكد عليه الاحصائيات الأوروبية، فإن كنت تدير اعمالك جيداً، فسيكون مدخولك اعلى بنسبة 32%".
في تحديد دوره كسفير لهذا المكتب المساعد، يشير ستيفانيك "لا نقوم بدور المحامي. لكننا نساعد صاحب شركة على تحديد مشكلته، وتعريف استراتيجيته في الحماية الفكرية. كما نؤمن الدورات التدريبية. والاهم، نقدم المشورة في كيفية استخدام ملكيته الفكرية".
أما كيف يمكن الاتصال بأحد هؤلاء السفراء، فيقول إيفان "سيرج، هذا سهل. مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية لديه فريق من اثنين وخمسين سفيراً في تسع وعشرين دولة أوروبية. يمكنك إيجاد أحدهم على موقعنا الالكتروني!"
مثال على أهمية ادخال حقوق الملكية الفكرية في المؤسسات
شركة ومصنع فينيكس الكرواتي هو خير دليل على المحافظة على حقوق الملكية الفكرية. فهذا المصنع ساعده المكتب الأوروبي.
هذه الشركة الناجحة اليوم. مرت قبل سنوات بأوقات عصيبة. وذلك بعد أن أسس أحد موظفيها شركة منافسة لها مستخدماً ملفات زبائنها والمنتجات التي تسوقها. فكان لذلك تأثير مباشر على حصة الشركة القديمة في الأسواق التي تراجعت بنسبة خمس وثلاثين في المئة.
فتحرك مسؤولوها واتصلوا بسفير مكتب حقوق الملكية الفكرية التابع للاتحاد الأوروبي، وأضافوا حق الملكية الفكرية الى استراتيجية شركتهم.
رئيس تطوير البرامج بوجان ستوكفيتش، في الشركة، تحدث عن الخطوات التي اتخذت لمواجهة أزمتهم الطارئة "بدأنا باستخدام أدوات جديدة لحماية ملكيتنا الفكرية، كتسجيل تصاميمنا في مكتب حقوق الملكية التابع للاتحاد الاوروبي. كما اضفنا الى عقودنا مواد تفرض السرية وعدم الكشف عن المعلومات. لقد غيرنا ثقافة الشركة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية".
وهكذا تغيرت الأمور، حيث أن المصنع سيتم توسيعه لاحقاً لتلبية الطلبات على منتجاته. فهو اليوم يشهد ازدهاراً في اعماله.
ويضيف بوجان "زادت حصصنا في الأسواق. وضاعفنا عدد العمال. اليوم، نحن قادرون على الاستثمار في الأبحاث والتطوير، وهذا هو أساسي لشركة كشركتنا".
تعرّف على حماية حقوق الملكية الفكرية بخمس نقاط!
1. حقوق الملكية الفكرية تحمي الأصول غير المادية للشركات وتسمح لها بالربح من ابتكاراتها وابداعاتها.
2. 42% من الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي تنتجه صناعات مكثفة للملكية الفكرية. إنها توفر نحو 60 مليون وظيفة في أوروبا.
3. المؤسسات التي تحمي حقوقها الفكرية لديها مدخول ربحي أعلى بنسبة 32% من تلك التي لم تحم حقوقها الفكرية. إنها تشغل موظفين أكثر برواتب أعلى.
4. فقط 9% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاتحاد الأوروبي تلجأ الى حقوق الملكية الفكرية، أما الشركات الكبيرة فإن 36% منها تلجأ الى هذه الحقوق. والسبب في ذلك يعود الى أنها لم تدرك بعد منافع هذه الحقوق بالنسبة اليها، قد تنقصها الخبرة والمعرفة أو أنها لم تتعرف بعد على التدابير اللازمة لحماية حقوقها الفكرية.
5. مكتب المساعدات الأوروبي في حماية حقوق الملكية الفكرية يدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تحظى بتمويل الاتحاد الأوروبي والتعاون الوطني المحلي. وتركز مشاريع المكتب على التدريب وتقديم المشورة وكيفية استخدامها وادارتها.