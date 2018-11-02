تعرفوا على أهمية حماية الحقوق الفكرية في نجاح المؤسسات والشركات

مرحباً بكم جميعاً في "بيزنيس بلانيس"، من أوسييك في كرواتيا. في هذه الحلقة سنرى لماذا يجب ادخال الملكية الفكرية في استراتيجية مؤسستكم. لذلك التقينا إيفان ستيفانيك، سفير مكتب حقوق الملكية الفكرية التابع للاتحاد الأوروبي.

رداً على سؤال حول أهمية إدخال هذه الحقوق في الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أفادنا ستيفانيك أن "الملكية الفكرية هي إحدى العوامل التي تحدد نجاح رجال الاعمال في منطقتهم أو على الصعيد العالمي. وهذا ما تؤكد عليه الاحصائيات الأوروبية، فإن كنت تدير اعمالك جيداً، فسيكون مدخولك اعلى بنسبة 32%".