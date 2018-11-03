شاهد: الأموات يعودون إلى الحياة في ساو باولو
شهدت مدينة ساو باولو البرازيلية مسيرة "يوم الأرواح"، وهو استعراض شعبي ينظم في الثاني من نوفمبر-تشرين الثاني. وخلال الاستعراض يرتدي المشاركون أزياء خاصة تشير إلى عودة الأموات حيث يرتدون أقنعة مخيفة وألبسة ملطخة بالدماء، كما يلجأ المشاركون إلى إخفاء ملامحهم والتعثر أثناء المشي وكأنهم خرجوا للتو من القبور.
وانطلقت احتفالات "يوم الأرواح" لأول مرة في ساو باولو في العام 2007، ومنذ ذلك الوقت تلقى التظاهرة شعبية كبيرة حيث يشارك فيها آلاف المواطنين. مسيرة "يوم الأرواح" ظهرت لأول مرة في ساكرامنتو بكاليفورنيا في العام 2001، وسرعان ما انتشرت في كبرى مدن العالم، بما في ذلك نيويورك وبوينس آيرس وبوغوتا وسنغافورة وسانتياغو ومكسيكو سيتي وفرانكفورت.