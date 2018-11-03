شاهد: قافلة مهاجرين من السلفادور تعبر نهرا باتجاه المكسيك
ثالث قافلة مهاجرين من السلفادور عبرت هذه المرة نهر سوشيات باتجاه المكسيك، ليلتحق بذلك ألف شخص إلى 1500 آخرين ممن يريدون بلوغ الحدود الأمريكية.
وقد حاولت القافلة الأخيرة عبور جسر بين غواتيمالا والمكسيك لكن السلطات المكسيكية طلبت من الراغبين في الدخول إلى ترابها الاستظهار بالتأشيرات وجوازات السفر، وأن يدخلوا في مجموعات مؤلفة من 50 شخصا، لكن الخوف استبد بالوافدين من السلفادور خشية ترحيلهم، مفضلين الالتفاف ناحية نهر غير عميق للدخول إلى المكسيك.
ورغم حضور الشرطة فإنها لم لم تحاول إيقافهم عنوة، وتركتهم يواصلون سيرهم حذو طريق سريعة باتجاه اقرب مدينة هي تاباتشولا. وتواجه المكسيك قدوم ثلاث قوافل من المهاجرين الذين ارتفع عددهم إلى ستة آلاف شخص.