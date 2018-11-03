شاهد: كارثة بيئية في إيطاليا.. السيول والرياح تقضي على آلاف الأشجار المعمّرة
كارثة بيئية في إيطاليا تأتي على أشجار عمرها قرون.
تسببت العواصف القوية والأحوال الجوية السيئة التي سادت شبه الجزيرة الإيطالية هذا الأسبوع في اقتلاع آلاف الأشجار إضافة إلى الخسائر في الأرواح حيث قضى ما لا يقل عن 15 شخصا في تلك العواصف. وقد وصلت سرعة الرياح نحو 190 كلم في الساعة ما أدى لاقتلاع أشجار الصنوبر التي يبلغ عمرها مئات السنين في بلدات ترينتينو ألتو أديجي وفينيتو في منطقة الألب.
وفي سلسلة دولوميت الجبلية، جرفت السيول الآلاف من أشجار التنوب الأحمرما أدى لإغلاق الطرقات الفرعية وعزل قرى عديدة.
وقد أدت موجة الطقس السيئ إلى فيضانات غمرت شبه الجزيرة الإيطالية من الشمال إلى الجنوب وجعلت مدينة البندقية ومعها ساحة سانت ماركس تغوص أكثر تحت الماء.