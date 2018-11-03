تركيا توقع اتفاقا لإنتاج صواريخ بحرية

قالت إدارة صناعات الدفاع التركية يوم الجمعة إنها أبرمت اتفاقا مع شركة روكتسان لصناعة الصواريخ لإنتاج أول صواريخ بحرية تركية.
وذكرت الإدارة في بيان اليوم الجمعة أن شركة أسيلسان التركية التي تنتج الأجهزة الإلكترونية الدفاعية ستتولى تصنيع نظم التحكم في الإطلاق وغيرها من المعدات للصواريخ البحرية.
جاء ذلك بعد يومين من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده بدأت العمل على إنتاج أول نظام دفاع صاروخي بعيد المدى مصنع محلياً، وأن من المقرر أن تسلم أول شحنة في عام 2021.
وتشتري تركيا كذلك صواريخ إس-400 سطح-جو الروسية، ونقلت وكالة الأناضول الرسمية عن وزير الدفاع خلوصي أكار قوله الأسبوع الماضي إن نشر النظام الصاروخي إس-400 سيبدأ في أكتوبر تشرين الأول 2019.
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والجدير بالذكر أن فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، أكد قبل نحو شهرين أن بلاده بدأت بتحقيق قفزة نوعية في مجال التكنولوجيا والصناعات الدفاعية والفضائية والطيران المدني.
وأوضح أوقطاي، مهرجان "تكنوفيست إسطنبول" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، حينها، أن تركيا بدأت منذ فترة بإعداد البنية التحتية لتطوير مجال التكنولوجيا والصناعات الدفاعية والفضائية، وحاليا تقطف ثمار جهودها المبذولة في هذا القطاع.
ومن أبرز الشركات التي ساهمت في تنظيم المهرجان حينها، "روكتسان" المتخصصة في صناعة الصواريخ والقذائف، و"أسلسان" للصناعات الدفاعية، و"إسطنبول" لتقنية المعلومات وتقنيات المدن الذكية، و"توساش" للصناعات الجوية والفضائية، و"بايكار" لتقنيات الطائرات المسيرة، و"توركسات" للأقمار الصناعية، فضلا عن المؤسسة التركية للبحوث العلمية والتكنولوجية (توبيتاك).