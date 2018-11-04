فيديو: مشاهد دمار واسع في إيطاليا بسبب الفيضانات وفرق الإنقاذ تسابق الزمن
لا تزال فرق الإنقاذ الإيطالية تسابق الزمن قرب مدينة جنوة في عمليات إصلاح الأضرار التي سببتها العواصف. وكانت المنطقة قد شهدت في التاسع والعشرين من الشهر الماضي أحوالا جوية سيئة دمّرت مئات القوارب واليخوت إضافة إلى إلحاق أضرار كبيرة بالطرق والبنى التحتية.
كما وقعت سيول وفيضانات منذ الشهر الماضي واستمرت إلى اليوم في شبه الجزيرة الإيطالية وجزيرة صقلية أيضا حيث لقي ما لايقل عن 12 شخصا مصرعهم الأحد في آخر موجة فيضانات تضرب البلاد.
وغمرت المياه أحد المنازل في ريف باليرمو بصقلية ما أدى إلى وفاة تسعة أشخاص من عائلة واحدة. فيما لا يزال البحث جاريا عن شخصين آخرين جرفت الفيضانات سيارتيهما أحدهما طبيب كان متوجها إلى مقر عمله في مستشفى كورليون.