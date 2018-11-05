شاهد: وزير فرنسي يتذوق البوظة الطازجة في معمل هاغن-داز
أثناء زيارته مدينة آراس في شمال فرنسا، توقف وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير عند معمل البوظة هاغن-داز التابعة لمجموعة جنرال مليز الأمريكية. وقام بزيارة لخط انتاج المعمل الجديد وتذوق بعض منتجاته بحضور إدارة المجموعة.
المعمل الفرنسي منذ افتتاحه في عام 2017 أنتج كمية 62 مليون لتر من الآيس كريم، تم تصدير 80 بالمئة منها إلى 90 دولة منها أستراليا، حيث تملك هاجن-داز الفرنسية الحصة الأكبر في السوق بنسبة 20 بالمئة، تتبعها معامل هاغن-داز في بريطانيا والصين.