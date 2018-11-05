قال فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي الاثنين إنه ينبغي التحقيق في تقارير تفيد بأن جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في القنصلية السعودية في إسطنبول الشهر الماضي قد أذيبت في مادة حمض الهيدروفلوريك.
تركيا تطالب بالتحقيق بشأن "تذويب جثة خاشقجي بحمض الهيدروفلوريك"
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تركيا تطالب بالتحقيق بشأن "تذويب جثة خاشقجي بحمض الهيدروفلوريك"
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وأضاف أقطاي لوكالة الأناضول الرسمية أنه بات يقينا الآن أن خاشقجي، الذي اختفى في القنصلية السعودية بإسطنبول يوم الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، استهدف بجريمة قتل متعمدة.
وتابع ذات المسؤول بقوله "السؤال الآن هو من أصدر الأوامر. هذا ما نسعى للحصول على إجابته الآن... وهناك سؤال آخر هو أين اختفت الجثة؟ هناك تقارير عن أنها أذيبت في الحمض. لابد من النظر في كل ذلك".