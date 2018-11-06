شاهد: كاردينال أمريكي يبارك الحيوانات في حفل موسيقي يقام سنويا في الولايات المتحدة
بارك كبير الأساقفة في نيويورك تيموثي الكاردينال دولان الإثنين مجموعة من الحيوانات التي عادة ما نراها في مشهد مهد السيد المسيح أثناء تجمع سنوي يعرف باسم راديو سيتي كريسماس يمتد طيلة فترة الأعياد من التاسع من نوفمبر-تشرين الثاني وحتى مطلع يناير-كانون الأول.
"أنا دائما أقول أن قاعة موسيقى راديو سيتي هي المنفذ الوحيد للترفيه عن كاتدرائية سانت باتريك. وأنا ممتن جدا لهم بأنهم يعرضون طقوس عيد الميلاد، ولا سيما ولادة منقذنا، ربنا والمخلص يسوع المسيح "، هكذا قال الأسقف الكاردينال دولان.
وأضاف الكاردينال دولان إنه يحرص على حضور العرض كل عام.