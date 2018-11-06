شاهد: أشجار وأطنان من التربة تقطع الطريق في انزلاق أرضي في الفلبين
أثناء محاولة الحافلة التي كانت تقلها بالرجوع للخلف قامت كيرسي ماسيليم بتصوير المشهد المريع بهاتفها المحمول، حيث أدى انهيار أرضي لسقوط أطنان من الصخور ولأتربة مقتلعة الأشجار بطريقها على طريق جبلي في جزيرة لوزون في الفلبين.
الانهيار الارضى وقع فى مان-اسوك بالقرب من بوغوياز فى مقاطعة بينغويت، وهي منطقة معرضة للانهيارات الارضية، ولم يتم التبليغ عن أية إصابات خلال الحادثة. وفي سبتمبر- أيلول الماضي أدت الإنزلاقات الأرضية التي حدثت بسبب الإعضار مانكوت لقتل أكثر من 60 شخصا.