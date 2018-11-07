من ضمن المفاجآت التي أفرزتها انتخابات المنتصف الأمريكية كانت أصغر امرأة في الكونغرس على الإطلاق، الأمريكية من أصول لاتينية الكسندريا أوكاسيو-كورتيز.
تعرف إلى الديمقراطية ألكسندريا كورتيز أصغر نائب في الكونغرس الأمريكي
تعرف إلى الديمقراطية ألكسندريا كورتيز أصغر نائب في الكونغرس الأمريكي
وبهذا خطفت كورتيز التي بلغت التاسعة والعشرين الشهر الماضي اللقب من النائب الجمهوري عن ولاية نيويورك إليز ستيفانيك، التي تم انتخابها للكونغرس في سن الثلاثين.
وهزمت كورتيز النائب الديمقراطي عن نيويورك جو كرولي في الانتخابات الأولية في وقت سابق من هذا العام، وساعد هذا الفوز في جعل أوكاسيو كورتيز شخصية سياسية وطنية.
كراولي الذي كان ينظر إليه كمتحدث محتمل يومًا ما للحزب الديموقراطي أدت خسارته إلى نقل المقعد إلى كورتيز اللاتينية التي أصبحت صوتًا يساريًا بارزاً في الولايات المتحدة.
وعملت كورتيز سابقاً في حملة فيرمونت الرئاسية المستقلة للسناتور بيرني ساندرز، وهي ابنة لأبوين بورتوريكيين وعضو في منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا.
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