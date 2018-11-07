عقب الانتخابات النصفية المشحونة حان الوقت للرقص على الطريقة الأميركية
بعد أسابيع من الحملات المشحونة لدعم المرشحين في الانتخابات النصفية الأميركية، حان الوقت للاسترخاء بالنسبة إلى البعض بانتظار صدور النتائج النهائية. في جورجيا، حيث كانت الديمقراطية ستيسي أبرامز تسعى بأن تصبح أول امرأة أميركية من أصل أفريقي تحصل على منصب حاكم، قدمت فرقة من الراقصين الشباب عرضا حيويا من أجل تسلية الحشود التي كانت تنتظر بشوق صدور نتائج أبرامز. الأمر نفسه في ولاية فرجينيا الغربية حيث احتفل مؤيدو السناتور الديمقراطي جو مانشين بفوزه بحفل راقص حاكوا فيه حركات راقص كان يؤدي استعراضا على خشبة المسرح.