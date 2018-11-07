أكدت زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس أن الديمقراطيين سيتمسكون بالدستور، في تعاملهم مع إدارة ترامب، وأكدت أن غدا سيكون يوما جديدا في التاريخ الأمريكي، مع اقتراب سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب.
نانسي بيلوسي بعد النتائج الأولية: غدا سيكون يوما جديدا
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نانسي بيلوسي بعد النتائج الأولية: غدا سيكون يوما جديدا
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وقالت إن الديمقراطيين سيستغلون فوزهم بأغلبية أعضاء المجلس لتنفيذ جدول أعمال يحظى بتأييد الحزبين لدولة عانت "بما يكفي من الانقسامات".
وتشير التقديرات إلى أن الديمقراطيين سيحصلون على ما يكفي من المقاعد للسيطرة على مجلس النواب بعد هيمنة الجمهوريين عليه لثمانية أعوام. ومن المتوقع أن تسعى بيلوسي لمنصب رئيس المجلس والذي شغلته لمدة أربعة أعوام بدءا من عام 2007، وكانت أول سيدة تتولى رئاسة مجلس النواب.