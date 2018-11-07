نيمار غاضب بعد سماعه كلاما لا يعبر عن الاحترام من حكم مبارة فريقه أمام نابولي

بدت ملامح الغضب على وجه لاعب نادي باريس سان جرمان البرازيلي نيمار، في أعقاب مباراة فريقه أمام نادي نابولي الإيطالي، التي تعادل فيها الفريقان 1/1 ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. فقد انتقد نيمار حكم المباراة الهولندي بيورن كويبرز، متحدثا عما أبداه الحكم من قلة احترام، وقال إن الأخير تفوه بكلمات ما كان ينبغي أن يسمعها.

وأوضح نيمار الذي قدم عرضا استثنائيا خلال الشوط الأول، قائلا إن الحكم قال له كلاما لم يكن ينبغي أن يقوله له، وإنه كلاعب لم يتعود على سماع كلام مثل الذي سمعه وتحديدا من حكم مباراة. ووصف نيمار كلام الحكم بأنه يعبر عن قلة احترام تجاهه، وإنه لا يرغب في أن يعيد العبارة التي سمعها منه والتي أغضبته، آملا في أن تتم معاقبة الحكم كويبرز.